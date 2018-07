Hongkong (AFP) Hutchison Whampoa, ein Mischkonzern aus Hongkong, will den britischen Mobilfunkanbieter O2 kaufen. Derzeit liefen "exklusive Verhandlungen " mit dem spanischen Mutterkonzern Telefónica über einen Kauf von O2 für einen Mindestpreis von 9,25 Milliarden Pfund (12,1 Milliarden Euro), teilte Hutchison Whampoa am Freitag in Hongkong mit. Nach Vertragsschluss könne eine weitere Milliarde Pfund gezahlt werden. Der Ausgang der Verhandlungen sei aber noch offen, zudem müssten die Wettbewerbsbehörden zustimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.