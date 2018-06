Adelaide (SID) - Radprofi Rüdiger Selig (Zwenkau) ist auf der vierten Etappe der Tour Down Under in Australien Siebter geworden und hat damit für das bislang beste deutsche Ergebnis beim ersten WorldTour-Rennen des Jahres gesorgt. Nach anspruchsvollen 144,5 km zwischen Glenelg und Mount Barker erreichte der 25-Jährige vom Team Katjuscha das Ziel zeitgleich mit Sieger Steele von Hoff (Australien/UniSA).

Deutschlands Topsprinter Marcel Kittel (Arnstadt/Giant-Alpecin) musste frühzeitig abreißen lassen und kam mit mehr als 13 Minuten Rückstand auf Platz 124. Stark präsentierten sich der ehemalige Bahn-Olympiazweite Roger Kluge (Eisenhüttenstadt/IAM) als Zwölfter und Simon Geschke (Berlin/Giant-Alpecin) auf Platz 16.

Die Gesamtführung behauptete Rohan Dennis mit sieben Sekunden Vorsprung auf den früheren Tour-Sieger Cadel Evans (beide Australien/BMC). Die fünfte und damit vorletzte Etappe am Samstag startet in McLaren Vale und endet nach 151,5 km mit einer Bergankunft auf dem Willunga Hill. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Adelaide.