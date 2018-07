Riad (AFP) Auch nach dem Tod von König Abdallah sind durchgreifende Reformen in Saudi-Arabien nicht zu erwarten: "Wir werden mit Gottes Kraft an dem geraden Weg festhalten, den dieser Staat seit seiner Gründung durch König Abdul Asis bin Saud und seiner Söhne nach ihm gegangen ist", sagte am Freitag der neue König Salman. Staatslenker weltweit zeigten sich betroffen über Abdallahs Tod.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.