Kitzbühel (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther könnte nach Ansicht von Herren-Cheftrainer Mathias Berthold zukünftig auch in der Alpinen Kombination starten.

"Ich denke schon, dass das mal ein Thema werden könnte, dass der Felix Kombination fährt", sagte der Österreicher vor den 75. Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Mit dem Super-G und dem Kombinations-Slalom beginnt an diesem Freitag die Jubiläumsausgabe in Tirol.

Neureuther, der in den vergangenen Jahren immer mal wieder öffentlich über einen möglichen Einsatz auf der legendären Streif philosophiert hatte, sagte: "Träumen kann man immer." Aktuell sei das aber nicht vorstellbar.