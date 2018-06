Stuttgart (dpa) - Flug-Reisende in Stuttgart und Hamburg müssen sich heute auf längere Wartezeiten einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft an beiden Airports zu Warnstreiks auf. Während der Warnstreik in Stuttgart um 3.00 Uhr beginnen und bis 14.00 Uhr dauern soll, will das Sicherheitspersonal in Hamburg die Arbeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr niederlegen. Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen für das Sicherheitsgewerbe in den beiden Ländern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.