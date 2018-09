Bangkok (AFP) Auf der thailändischen Insel Koh Tao ist eine britische Rucksacktouristin tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Leiche der 23-Jährigen bereits am Mittwoch in einem Bungalow in einer Ferienanlage der Insel im Golf von Thailand gefunden. Bei der jungen Frau wurden demnach auch verschiedene Medikamente entdeckt. Die Behörden gehen von einem natürlichen Tod aus, abschließend soll das aber eine Obduktion klären.

