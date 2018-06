Davos (dpa) - Der Kampf gegen den Terrorismus ist heute eins der Themen beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Außerdem steht die Entscheidung der Europäischen Zentralbank über milliardenschwere Anleihenkäufe auf der Tagesordnung. Erwartet werden in Davos auch Frankreichs Präsident François Hollande und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Hollande will über den Kampf gegen den Terrorismus nach den jüngsten Anschlägen in Paris berichten.

