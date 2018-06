Kairo (AFP) In Ägypten wird ein Prozess gegen 152 Anhänger des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi neu aufgerollt. Das Berufungsgericht habe die Urteile gegen die mutmaßlichen Islamisten aufgehoben, sagte am Samstag ein Vertreter der Justizbehörden. Darunter seien auch 37 Todesurteile. Die Männer waren im März wegen der Teilnahme an gewaltsamen Protesten in Minja und dem Tod eines Polizisten in einem Massenprozess gegen insgesamt 529 Angeklagte zum Tode verurteilt worden.

