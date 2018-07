Berlin (dpa) - Bei den Besuchern der Grünen Woche hat das Geld in diesem Jahr locker gesessen. Die Umsätze der Aussteller summierten sich auf etwa 48 Millionen Euro, teilten die Veranstalter in einem vorläufigen Fazit mit.

Die Besucher hätten etwas mehr gekauft und bestellt als im Vorjahr und gaben im Schnitt 117 Euro aus. Vor einem Jahr waren es 114 Euro gewesen, der Umsatz der Aussteller hatte damals bei 47 Millionen Euro gelegen.

Bis zum Abschluss der 80. Grünen Woche am Sonntag rechnete die Messegesellschaft mit etwa so vielen Besuchern wie im vergangenen Jahr. Damals waren gut 410 000 Menschen in die Ausstellungshallen am Funkturm gekommen. "Von den Produzenten bis zum Lebensmitteleinzelhandel: Alle treffen sich hier, um sich einen Marktüberblick zu verschaffen, Kontakte zu knüpfen und Geschäfte anzubahnen", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe Berlin, Christian Göke, laut Mitteilung. Insgesamt beteiligten sich 1658 Aussteller aus 68 Ländern an der weltgrößten Agrarmesse.

