Köln (SID) - Spitzenreiter Alba Berlin und Meister Bayern München haben sich in der Basketball-Bundesliga keine Blöße gegeben. Die Berliner setzten sich am 19. Spieltag mit 96:81 (60:40) beim Mitteldeutschen BC durch, der Tabellendritte München gewann bei den Artland Dragons 77:63 (49:29). Die Brose Baskets Bamberg, erster Alba-Verfolger, spielen erst am Sonntag (15.00 Uhr) bei den Frankfurt Skyliners.

Bevor die Spitzenteams am Samstagabend an der Reihe waren, hatten die Walter Tigers Tübingen den Siegeszug der MHP Riesen Ludwigsburg gestoppt. Der Tabellen-16. setzte sich im württembergischen Derby 83:76 (33:27) gegen den Play-off-Kandidaten durch, der zuvor viermal in Serie gewonnen hatte.

Schlusslicht Crailsheim Merlins kassierte eine ganz bittere Niederlage. Mit der Schlusssirene traf Dru Joyce für die Basketball Löwen Braunschweig zum 82:80 (36:38)-Endstand. Für den Aufsteiger aus Crailsheim war es die fünfte Pleite in Serie. Genauso eng ging es zwischen der TBB Trier und den Eisbären Bremerhaven zu, die Gastgeber feierten dank Jermaine Bucknor einen 85:84 (45:46)-Sieg. Der Kanadier hatte in letzter Sekunde mit einem Korbleger Erfolg.

Berlin, das seit fast fünf Jahren nicht mehr gegen den MBC verloren hat, zeigte den "Wölfen" schon in der ersten Hälfte die Grenzen auf und führte mit 20 Punkten Vorsprung. Auch nach der Pause kam in Leipzig keine Spannung mehr auf. Bester Werfer der Gäste war Nationalspieler Alex King (19 Punkte).

Ein ähnliches Bild zeigte sich in Quakenbrück. Die Bayern dominierten die Dragons von der ersten Minute an und zogen kontinuierlich davon. Als Topscorer der Münchner kam John Bryant auf 17 Zähler.