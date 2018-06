Dresden (dpa) - Vizekanzler Sigmar Gabriel hat am Abend völlig überraschend an einer Diskussionsveranstaltung mit Pegida-Anhängern in Dresden teilgenommen. Zu der Gesprächsrunde unter dem Titel "Wir müssen reden" hatte die Landeszentrale für politische Bildung eingeladen. SPD-Chef Gabriel sagte, er sei als Privatmann gekommen um zuzuhören. Nach der Veranstaltung, an der rund 200 Menschen teilnahmen, diskutierte er etwa eine Stunde lang auch mit Anhängern der islamkritischen Pegida.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.