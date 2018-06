Essen (AFP) Deutsche Verbraucher greifen wieder häufiger zu Getränken aus der Dose. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Verbands der Getränkedosenhersteller (BCME) bundesweit insgesamt 1,86 Milliarden Getränkedosen und damit gut 30 Prozent mehr als im Vorjahr abgesetzt, wie die in Essen erscheinende "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" am Samstag berichtete. Der Anteil an Bierdosen liegt demnach bei 44,5 Prozent (826,3 Millionen Stück). Ihr Verkauf sei im vergangenen Jahr um 54,3 Prozent gestiegen. "Es gibt eine gewisse Rückkehr der Dose", sagte Horst Zocher vom Marktforschungsinstitut GfK der "WAZ".

