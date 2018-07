Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Bestrafung des saudiarabischen Bloggers Raef Badawi verurteilt. Die Auspeitschung des 30-Jährigen sei "grausam, und sie ist falsch, ungerecht und sowieso völlig unverhältnismäßig", sagte Steinmeier der "Bild am Sonntag". Die Bundesregierung werde "weiterhin alles tun, was möglich ist, um eine Lösung zu befördern". Unabhängig vom Fall des Bloggers spiele das Thema Menschenrechte in allen Gesprächen mit den Verantwortlichen in Riad "eine wichtige Rolle", versicherte der SPD-Politiker. Steinmeier bezeichnete das wahhabitische Königreich gleichzeitig als wichtigen Verbündeten im Kampf gegen die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS).

