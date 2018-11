Frankfurt/Main (AFP) Schnee und Glätte haben am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main für Flugausfälle gesorgt. 80 Starts und Landungen seien insgesamt annulliert worden, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Fraport am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Die meisten dieser Flüge seien bereits am Freitag gestrichen worden, weil in der Region Winterwetter erwartet worden sei. Die Flugstreichungen seien deshalb "nicht überraschend" gewesen.

