München (AFP) Der Zentralrat der Muslime warnt vor einer steigenden Gewalt gegen Muslime in Deutschland. Anschläge auf Moscheen gebe es hierzulande "fast im Wochentakt", sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, dem Portal "Focus Online" am Samstag. "Beleidigungen gegen Muslime, häufig Frauen mit Kopftuch, Vandalismus an Moscheen und Gewalt gegen Imame sind mittlerweile an der Tagesordnung."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.