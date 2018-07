Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat Russland eindringlich zu mehr Engagement in den Bemühungen um eine Beilegung der Ukraine-Krise aufgefordert. Moskau müsse "seiner Verantwortung gerecht werden", erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Freitagabend in Brüssel. "Die Zeit rennt davon in der Ostukraine." Die dortigen Kämpfe hätten schon viel zu viele Todesopfer gefordert - sowohl unter den Kämpfern beider Seiten als auch unter Zivilisten.

