Mailand (SID) - Mit neuen Börsen-Millionen will Silvio Berlusconi seinem italienischen Fußball-Nobelklub AC Mailand zu neuem Glanz verhelfen. Informationen der Gazzetta dello Sport zufolge plant Italiens Ex-Ministerpräsident einen Börsengang des früheren Champions-League-Siegers.

Berlusconis Geschäftspartner Tarak Ben Ammar bestätigte der Gazzetta Gespräche des Klub-Bosses mit mehreren Banken über eine Ausgabe von Aktien des derzeitigen Tabellenachten der Serie A. Demnach soll die Notierung von Milan-Anteilen auch auf Finanzplätzen wie Hongkong, Singapur und Dubai ein Thema sein, um die Rossoneri auch in Asien als Marke populärer zu machen. Zum erhofften Umfang der Kapitalisierung machte das Blatt keine Angaben.

Berlusconi ist seit 1986 Besitzer des lombardischen Traditionsklubs. Durch seine Mittel avancierte Milan schon Ende der 80er Jahre zur Nummer eins in Europa. Mittlerweile jedoch ist der Klub auch im Zuge der allgemeinen Finanzprobleme in der einstigen Top-Liga im Mittelmaß versunken. Mailands jüngster Meister-Titel datiert von 2011, Milans siebter und bislang letzter Triumph in der Champions League liegt bereits acht Jahre zurück.