Doha (dpa) - Fürs Achtelfinale haben sie sich schon qualifiziert, heute soll der Gruppensieg her. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft bei der Weltmeisterschaft in Katar auf Saudi-Arabien. Saudi-Arabien gilt als Außenseiter. Die Partie in Doha beginnt um 17.00 Uhr. Als Erster der Gruppe D würde die DHB-Auswahl im Achtelfinale auf den Vierten der Gruppe C treffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.