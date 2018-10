Baden-Baden (dpa) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw drückt den deutschen Handballern bei der WM in Katar die Daumen. "Ich wünsche ihnen alles Gute, ihr werdet weit kommen", sagte der 54-Jährige nach seiner Auszeichnung mit dem Deutschen Medienpreis am Abend in Baden-Baden. Die Handballer trumpfen bei der WM bis jetzt überraschend stark auf. In ihrem letzten Vorrundenspiel treffen sie um 17.00 Uhr auf Außenseiter Saudi-Arabien. Mit einem Pflichtsieg will das Team als Gruppenerster in die K.o.-Runde einziehen.

