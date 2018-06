Neu Delhi (AFP) US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle kürzen ihre Indien-Reise ab und werden nun doch nicht das Taj Mahal besuchen. Obama und die First Lady wollten stattdessen am Dienstag für einen Kondolenzbesuch nach Riad reisen, um nach dem Tod des saudiarabischen Königs Abdallah dem neuen König Salman ihr Beileid auszusprechen, teilte das Weiße Haus am Samstag mit.

