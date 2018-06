Sanaa (AFP) Nach dem Rücktritt von Präsident und Regierung unter dem Druck der schiitischen Huthi-Miliz haben in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa am Samstag tausende Menschen gegen die Rebellen demonstriert. "Nieder mit der Huthi-Herrschaft", skandierten die Protestierenden. Es handelte sich um die größte Kundgebung gegen die Miliz seit deren Einmarsch in Sanaa Ende September vergangenen Jahres.

