Osnabrück (dpa) - Schauspieler Dietmar Bär sieht sich nach 17 gemeinsamen "Tatort"-Jahren mit Klaus J. Behrendt falsch wahrgenommen: "Ein altes Ehepaar sind wir nicht, auch wenn wir von Journalisten immer wieder so beschrieben werden", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Seine Beziehung zum Kommissar-Kollegen sei jedoch eine ganz besondere: "Wir drehen ja nicht nur, sondern wohnen auch seit 1997 am Set in einem Wohnwagen zusammen. Das ist unser Refugium, in dem wir uns wohlfühlen." Als Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) sind beide am 1. Februar in der Folge "Freddy tanzt" zum 62. Mal in einem Kölner "Tatort" zu sehen.

Dafür, dass er in der Folge schlanker als bislang erscheint, hat Bär gleich mehrere Erklärungen: "Vielleicht liegt es ja an diesem albernen Geschirrtuch, das Männer jetzt immer um den Hals tragen, diesem merkwürdigen dünnen Männerschal. Und an dem Anzug, den Freddy sonst ja auch nicht so oft trägt", vermutet Bär und ergänzt: "Ich wiege jetzt schon seit zwei Jahren weniger, aber bei diesem Film kam natürlich einiges zusammen: Wir haben im Frühjahr gedreht, als ich aus meiner alljährlichen Kur kam, dazu noch in der Fastenzeit, die ich auch jedes Jahr mit meiner Frau bediene."