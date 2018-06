Pinturault gewinnt Kitzbühel-Kombination vor Hirscher und Bank

Kitzbühel (dpa) - Skirennfahrer Alexis Pinturault aus Frankreich hat die Alpine Kombination in Kitzbühel gewonnen. Nach dem Super-G und dem abschließendem Slalom hatte Pinturault am Freitag 0,69 Sekunden Vorsprung auf Marcel Hirscher. Der Österreicher konnte seine Führung im Gesamtweltcup ausbauen. Verfolger Kjetil Jansrud ließ als Siebter des Super-G schon einige Punkte liegen und hat nach Platz neun in der Kombination nun 182 Zähler Rückstand. Rang drei auf dem Ganslernhang in Österreich ging an den Tschechen Ondrej Bank. Die deutschen Fahrer hatten am Tag vor der legendären Abfahrt auf der Streif auf den Kombinations-Slalom verzichtet.

Spanien und Kroatien Gruppensieger - Tunesien und Brasilien weiter

Doha (dpa) -Titelverteidiger Spanien und Kroatien sind bei der Handball-WM in Katar als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen. Der Weltmeister gewann am Freitag in Doha gegen den WM-Vierten Slowenien mit 30:26 und belegte ohne Punktverlust Platz eins in der Staffel A. In der Gruppe B blieb Kroatiens ebenfalls makellos. Der WM-Dritte besiegte Bosnien-Herzegowina mit 28:21.

FC Bayern gewinnt 5:1 in Bochum letzten Test vor dem Rückrundenstart

Bochum (dpa) - Der FC Bayern München ist für den Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga gut gerüstet. Der Herbstmeister gewann am Freitag beim Zweitligisten VfL Bochum sein drittes und letztes Vorbereitungsspiel souverän mit 5:1. Vor 29 299 Zuschauern im ausverkauften rewirpower-Stadion blieben die Münchner jedoch wie schon beim 4:1 gegen eine Auswahl aus Katar im Trainingslager und dem 4:1-Sieg gegen Al-Hilal in Saudi-Arabien nicht ohne Gegentreffer.

Wolfsburgs erfolgreiche Bayern-Generalprobe: 2:1 gegen Karlsruhe

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die Generalprobe für das Spitzenspiel zum Rückrundenauftakt gegen Bayern München in einer Woche erfolgreich bestanden. Am Freitagabend gewann der Tabellenzweite auch das dritte und letzte Vorbereitungsspiel gegen den Zweitligisten Karlsruher SC mit 2:1.

Deutsche Eishockey Liga: München gewinnen gegen Freezers

Berlin (dpa) - Der EHC München ist in der Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga nur ein kleines Stück an den souveränen Spitzenreiter Adler Mannheim herangerückt. Die Bayern besiegten am Freitag die Hamburg Freezers mit 3:2 nach Verlängerung und haben nun 81 Punkte auf dem Konto. Mannheim, das 88 Zähler aufweist, hatte einen Tag zuvor überraschend bei den Kölner Haien 3:5 verloren. Titelverteidiger ERC Ingolstadt setzte sich am 41. Spieltag gegen die Augsburger Panther mit 7:6 durch.

Afrika-Cup: Ghana wahrt Viertelfinalchance durch Last-Minute-Tor

Mongomo (dpa) - Ghana hat seine Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale beim Afrika-Cup in Äquatorialguinea gewahrt. Im Duell zweier WM-Teilnehmer gewannen die Black Stars am Freitag in Mongomo gegen Algerien mit 1:0. Ghana hatte das erste Spiel in der Gruppe C gegen Senegal überraschend verloren und hat nun wie die Algerier drei Zähler auf dem Konto. Die Senegalesen übernahmen am Abend durch ein 1:1 gegen Südafrika ebenfalls in Mongomo mit vier Punkten Platz eins.

Klinsmann-Assistent Herzog soll U23 der USA zu Olympia führen

Chicago (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Profi Andreas Herzog soll die U23-Nationalmannschaft der USA zum olympischen Fußball-Turnier 2016 nach Rio de Janeiro führen. Der österreichische Rekordnationalspieler wurde am Freitag vom US-Verband ernannt. Die USA waren für die Olympischen Spiele 2012 in London nicht qualifiziert. Seit Dezember 2011 arbeitet der 46-jährige Herzog als Assistent von US-Nationalcoach Jürgen Klinsmann und war auch bei der WM in Brasilien 2014 dabei.

Skirennfahrer Stechert erfolgreich operiert - Fünf Wochen Pause

München (dpa) - Skirennfahrer Tobias Stechert ist in München erfolgreich am Knie operiert worden. Mannschaftsarzt Ernst-Otto Münch entfernte am Freitag das abgesplitterte Knochenstück arthroskopisch. "Die Operation verlief gut", sagte Münch nach dem Eingriff laut einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) vom Freitag. Ein Training auf Schnee sei in etwa fünf Wochen wieder möglich. Stechert, der sich die Verletzung am Donnerstag im Abschlusstraining zur alpinen Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel zugezogen hatte, wird bei den Weltmeisterschaften in den USA Anfang Februar fehlen.

Sébastien Ogier übernimmt Führung bei Rallye Monte Carlo

Monte Carlo (dpa) - Weltmeister Sébastien Ogier hat am zweiten Tag der 83. Rallye Monte Carlo die Führung übernommen. Nach acht der 15 Prüfungen beim Auftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft lag der französische Vorjahressieger im VW Polo R WRC bereits 1:45,4 Minuten vor seinem finnischen Teamkollegen Jari-Matti Latvala. Mit einem Rückstand von 2:34,8 Minuten sorgte der Norweger Andreas Mikkelsen am Freitag für eine Dreifach-Führung des Wolfsburger Teams. Titelverteidiger Ogier profitierte bei seinem Sprung an die Spitze auch vom Pech seines lange Zeit führenden Landsmanns Sébastien Loeb.

Tischtennis: Düsseldorf erreicht Halbfinale der Champions League

Düsseldorf (dpa) - Der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat die Vorschlussrunde in der Tischtennis-Champions League erreicht. Die Rheinländer besiegten am Freitagabend Titelverteidiger AS Pontoise Cergy mit 3:1 und drehten damit das 1:3 aus dem Hinspiel. Mit 11:5 wiesen sie das bessere Satzverhältnis aus. Die Franzosen hatten im Hinspiel 11:6-Sätze erzielt.

Degenfechter Niklas Multerer Weltcup-Achter in Heidenheim

Heidenheim (dpa) - Degenfechter Niklas Multerer hat bei seinem Heim-Weltcup mit Rang acht ein hervorragendes Resultat erzielt. Der 26-Jährige unterlag beim 62. Heidenheimer Pokal dem Schweizer Mannschafts-Europameister Max Heinzer am Freitag erst im Viertelfinale mit 8:15. Heinzer wurde mit einem 15:14 gegen Frankreichs Olympia-Siebten Yannick Borel auch Gewinner des Weltcupturniers.