Kiew (AFP) Die am Samstag auf die südostukrainische Stadt Mariupol abgefeuerten Raketen wurden nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aus einem von den prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiet abgefeuert. Ein Inspektorenteam der OSZE habe herausgefunden, dass "die Grad-Raketen aus einer nordöstlichen Richtung kamen" und dass "die Uragan-Raketen aus einer östlichen Richtung kamen", teilte die Organisation am Samstagabend mit. Beides seien Gegenden, die von der selbsternannten "Volksrepublik Donezk" kontrolliert würden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.