Lusaka (AFP) In Sambia hat Verteidigungsminister Edgar Lungu die Präsidentschaftswahl gewonnen. Wie die Wahlkommission des südafrikanischen Landes am Samstagabend in Lusaka mitteilte, setzte sich der Politiker der regierenden Patriotischen Front (PF) in einem knappen Rennen mit 48,3 Prozent gegen seinen Konkurrenten Hakainde Hichilema von der Einheitspartei für nationale Entwicklung (UPND) durch. Dieser kam auf rund 46,7 Prozent der Stimmen. Anhänger Lungus feierten das Ergebnis mit Freudenschreien und Tänzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.