Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat am Samstag in der Exklave Ceuta an der marokkanischen Mittelmeerküste vier mutmaßliche radikale Extremisten festgenommen. Es werde geprüft, ob die "Zelle" Anschläge in Spanien geplant habe, teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Madrid mit. Demnach gingen den Festnahmen im Morgengrauen Durchsuchungen zweier Gebäude voraus.

