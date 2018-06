Colombo (AFP) Sri Lankas neue Regierung will den Militärdienst für Lehrer und Studenten abschaffen. Das dreiwöchige Training, das unter dem abgewählten Präsidenten Mahinda Rajapakse vorgeschrieben war, sei für Lehrer "nicht nötig", sagte Bildungsminister Akila Viraj Kariyawasam am Samstag. Schulleiter sollen demnach künftig auch keinen militärischen Dienstgrad mehr haben. Der Militärdienst für Lehrer und Studenten war extrem unbeliebt, in den vergangenen Jahren hatte es zudem mindestens drei Todesfälle gegeben. Gewerkschaften forderten daher seine Abschaffung.

