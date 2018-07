Winterberg (SID) - Rodel-Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) hat auch den dritten Weltcup im neuen Jahr gewonnen und bleibt drei Wochen vor der WM das Maß der Dinge. Der 25-Jährige setzte sich am Samstag in Winterberg vor dem Russen Stepan Fedorow und dem Amerikaner Tucker West durch und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung damit aus. Wie erwartet, führt der Oberbayer auch das deutsche Aufgebot bei der Weltmeisterschaft im lettischen Sigulda (14./15. Februar) an, das am Samstagabend bekannt gegeben wurde.

"Es hat heute ganz gut geklappt, mit dem Schnee waren es schwierige Bedingungen", sagte Loch im ZDF: "Die Bahnarbeiter mussten nach jedem Durchgang kehren." Auf der bei Loch nicht sonderlich beliebten Bahn im Sauerland gewann der dreimalige Olympiasieger damit sein viertes Weltcup-Rennen im WM-Winter. Zudem hatte er den Sieg beim neu eingeführten Sprint-Wettbewerb zum Saisonauftakt in Innsbruck geholt, der ebenfalls in den Gesamtweltcup einfließt. Dort baute Loch seinen Vorsprung mit nun 663 Zählern vor Vize-Weltmeister Andi Langenhan (Zella-Mehlis/433) weiter aus.

"Vielleicht wird es ja doch nochmal eine Liebe mit dieser Bahn", sagte Loch: "Ich fahre lieber auf Strecken, auf denen Action ist, wo man viel lenken muss. Hier in Winterberg lässt man den Schlitten eher fahren. Aber so langsam kriege ich das auch hin."

Julian von Schleinitz (Königssee) erreichte als zweitbester Deutscher den fünften Platz und wurde wie Johannes Ludwig (Oberhof), der Sechster wurde, von Bunndestrainer Norbert Loch mit einem WM-Ticket belohnt. Ihr Konkurrent Ralf Palik (Oberwiesenthal) verspielte als Zwölfter seine Chance. Der für die Weltmeisterschaft bereits gesetzte Langenhan enttäuschte mit dem 16. Rang.