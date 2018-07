Kairo (AFP) Am vierten Jahrestag der Revolte in Ägypten ist bei Protesten von Islamisten in der nördlichen Küstenstadt Alexandria ein Demonstrant von der Polizei erschossen worden. Der Mann habe auf Beamte geschossen, teilte die Polizei mit. Diese hätten daraufhin das Feuer erwidert und den Demonstranten erschossen. Drei weitere Protestierende wurden demnach bei dem Vorfall verletzt.

