Kairo (AFP) Krawalle mit zahlreichen Toten haben den vierten Jahrestag des Volksaufstandes in Ägypten geprägt: Bei Protesten gegen die Regierung wurden mindestens 14 Menschen getötet. Allein in der Hauptstadt Kairo wurden am Sonntag nach Angaben des Gesundheitsministeriums zwölf Demonstranten getötet, in Alexandria sei ein weiterer Protestteilnehmer erschossen worden. Nach Angaben des Innenministeriums erschossen zudem Demonstranten in Kairo einen Polizisten, elf weitere Beamte seien verletzt worden.

