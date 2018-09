Buenos Aires (AFP) Der in seiner Wohnung tot aufgefundene argentinische Staatsanwalt Alberto Nisman ist nach Behördenangaben durch eine aus nächster Nähe abgefeuerte Kugel ums Leben gekommen. Staatsanwältin Viviana Fein sagte am Samstag in der Hauptstadt Buenos Aires, der Kopfschuss sei "aus einer Entfernung von nicht mehr als einem Zentimeter" abgegeben worden. Zugleich bekräftigte sie, dass es keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung bei der eigentlichen Handlung des Schießens gebe.

