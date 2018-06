Kiel (AFP) Bei elf in der Kieler Uniklinik gestorbenen Patienten ist ein multiresistenter Keim nachgewiesen worden. Bei neun von ihnen sei dieser aber nicht die Todesursache gewesen, sagte ein Sprecher des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) am Sonntag in Kiel. Bei zweien habe dies nicht zweifelsfrei geklärt werden können.

