Berlin (AFP) IG-Metall-Vizechef Jörg Hofmann hat in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie mögliche Warnstreiks ab Ende nächster Woche angekündigt. Er sehe nicht, dass in den Verhandlungsrunden bis zum Ende der Friedenspflicht am kommenden Mittwoch "gewaltige Fortschritte" gemacht würden, sagte Hofmann am Sonntag im Deutschlandfunk. Es sei deshalb damit zu rechnen, dass die Gewerkschaft am Donnerstag zu Arbeitsniederlegungen aufrufe - "in der Breite der Bundesrepublik, in der Breite unserer Branchen und Betriebe".

