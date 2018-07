Berlin (AFP) Im Vorfeld der neuerlichen Pegida-Demonstration am Sonntag in Dresden haben sich ostdeutsche Ministerpräsidenten für mehr Zuwanderung in die neuen Länder ausgesprochen. Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sagte der "Welt am Sonntag": "Wir kennen das Demografie-Problem." Deshalb müssten mehr Ausländer ins Land geholt werden. "Gerade der Osten braucht mehr Zuwanderung."

