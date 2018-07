Potsdam (AFP) In der Regierungskoalition droht ein Streit über die von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) angestoßene Änderung der Arbeitsstättenverordnung. Unionfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) forderte SPD-Chef Sigmar Gabriel in der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe) auf, Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) "bei diesem Irrsinn zu stoppen". Die Neufassung der Verordnung sieht dem Bericht zufolge unter anderem zwingend Fenster für Pausen- und Bereitschaftsräume vor, verschließbare Spinde für alle Mitarbeiter und ausreichend Platz zum Auflegen der Handflächen vor einer Computertastatur an Schreibtischen in Heimbüros.

