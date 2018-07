Dresden (AFP) An der neuerlichen Pegida-Demonstration am Sonntag haben offenbar weniger Menschen teilgenommen als bei der vorangegangenen Veranstaltung vor knapp zwei Wochen. Zu der islamkritischen Kundgebung in der Dresdner Innenstadt kamen nach Angaben der Polizei 17.300 Menschen. An der zeitgleich stattfindenden Gegendemonstration beteiligten sich demnach 5000 Menschen.

