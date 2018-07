Frankfurt/Main (AFP) Die Nato-Verteidigungsminister wollen sich bei ihrem Treffen Anfang Februar in Brüssel einem Zeitungsbericht zufolge mit nuklearen Drohgebärden Russlands in den vergangenen Monaten beschäftigen. In ihrer ersten Sitzung sollten die Minister aller Mitgliedstaaten außer Frankreich als sogenannte nukleare Planungsgruppe zusammenkommen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Dabei solle eine Analyse der Bedrohungsmuster vorgestellt werden, die in den vergangenen Wochen erarbeitet worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.