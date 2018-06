Mons (AFP) Mehr als hunderttausend Menschen haben am Samstag im belgischen Mons der Kälte getrotzt, um die europäische Kulturhauptstadt 2015 zu feiern. Den offiziellen Startschuss für unzählige Ausstellungen, Kunstprojekte und Feierlichkeiten gab das belgische Königspaar. König Philippe und Königin Mathilde eröffneten eine große "Van Gogh"-Ausstellung, in der vor allem Werke des Künstlers aus der Zeit eines zweijährigen Aufenthaltes in Mons und Umgebung zu sehen sind. Am Abend gab es ein riesiges Feuerwerk, das ebenso wie alle anderen Veranstaltungen von einem massiven Polizeiaufgebot gesichert wurde.

