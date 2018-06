Meaux (AFP) Gut zwei Wochen nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" werden in der Ortschaft Dammartin-en-Goële nördlich von Paris Spenden für die Druckerei gesammelt, in der sich die beiden Attentäter Chérif und Said Kouachi verschanzt hatten. Der örtliche Gewerbeverband hatte am Mittwoch zu der Spendensammlung aufgerufen, bis Sonntagmittag kamen über die Internetplattform Leetchi.com rund 37.000 Euro zusammen. Auch im Rathaus wurden zwei Boxen für Spenden aufgestellt.

