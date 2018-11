Dortmund (SID) - Der abstiegsbedrohte deutsche Vizemeister Borussia Dortmund bangt vor dem Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen um den Einsatz von Ilkay Gündogan. Der Nationalspieler zog sich in der ersten Halbzeit des Testspiels beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf (1:1) eine Oberschenkelverletzung zu und musste in der 30. Minute ausgewechselt werden.

Trainer Jürgen Klopp gab zunächst Entwarnung: "Der Muskel hat zugemacht. Die Auswechselung von Ilkay war eine Vorsichtsmaßnahme." Eine genaue Untersuchung soll genauen Aufschluss über die Schwere der Blessur geben.