Hamburg (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat das Geschäftsjahr 2013/14 mit einem Minus von 6,6 Millionen Euro abgeschlossen. Damit machten die Hanseaten im vierten Jahr in Serie einen Verlust. Das gab Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer (51) am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Klubs bekannt.

Einem Gesamtvermögen von 144 Millionen Euro stehen Verbindlichkeiten von knapp 100 Millionen Euro gegenüber. Die Eigenkapitalquote der HSV-Fußball-AG liegt bei rund elf Prozent.

Die Beteiligung von Milliardär Klaus-Michael Kühne, der zuletzt für 18,75 Millionen Euro Anteile an der HSV-AG erworben und zudem für 16 Millionen Euro die Namensrechte an der Arena für die nächsten vier Jahre gesichert hatte, sind in diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt.

"Wir schwimmen nicht in Geld, aber haben die finanzielle Basis des Vereins stabilisiert", sagte Beiersdorfer, der zudem dazu aufrief, die "verinnerlichte Depression der vergangenen Jahre" abzustreifen: "Wir hatten uns ans Verlieren gewöhnt. Das wollen wir ändern. Wir müssen fleißig und gierig sein, um uns zu verbessern."