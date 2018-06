Rom (SID) - Nach seinem Gala-Auftritt beim 3:1 (0:1) gegen den AC Mailand feiern die italienischen Medien Deutschlands Fußball-Weltmeister Miroslav Klose. "Wir sind vielleicht Nostalgiker, doch es ist schön festzustellen, dass es noch Mittelstürmer gibt. Kloses Tor ist alles andere als banal. Er ist ein absoluter Meister", schrieb die Gazzetta dello Sport nachdem Klose Lazio Rom am Samstag mit einem Treffer und einer Vorlage zum Sieg geführt hatte.

"Mit seinen 36 Jahren ist Klose immer noch entscheidend. Hauptsache er spielt von Beginn an. Wenn der Veteran Miro von Anfang an eingesetzt wird, ist er immer noch ein Klassenfußballer", lobte die römische Tageszeitung La Repubblica.

"Klose ist eine ständige Qual für Milans Abwehr. Der deutsche Spieler hat eine Riesenlust, sich für das Vertrauen seines Trainers zu revanchieren", kommentierte Corriere dello Sport. "Klose spielt wie ein Teenager und macht Milans Abwehr wahnsinnig", schrieb Tuttosport.

Kloses Teamkollege Filip Djordjevic behält das Spiel allerdings in schlechter Erinnerung. Der in der 74. Minute für Klose eingewechselte serbische Angreifer erlitt einen Bruch des rechten Knöchels und fällt mehrere Monate aus. Djordjevic musste in der 87. Minute mit der Trage vom Platz gebracht werden.