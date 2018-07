Lüttich (SID) - Ein geschmackloses Enthauptungsplakat hat im belgischen Fußball am Sonntag gewaltigen Ärger ausgelöst. Beim Spitzenspiel zwischen Standard Lüttich und dem RSC Anderlecht zeigten Standard-Fans ein riesiges Banner, das einen Henker mit dem abgetrennten Kopf ihres inzwischen für Anderlecht spielenden Ex-Stars Steven Defour zeigte. Daneben stand "Red or Dead" - "Rot oder tot". Der Verein unterband die Aktion nicht, sondern verbreitete sogar noch via Twitter ein Foto.

Defour (26), belgischer Nationalspieler, hatte Standard 2011 nach fünf Jahren in Richtung FC Porto verlassen, von wo er 2014 nach Anderlecht wechselte. Am Sonntag verlor er in der zweiten Halbzeit die Nerven, schoss den Ball in die Zuschauerränge und wurde des Feldes verwiesen. Daraufhin randalierten die Gästefans und rissen Sitze aus der Verankerung, es gab eine längere Unterbrechung. Das Spiel endete 2:0 für Lüttich, bei Anderlecht gab der in der 75. Minute eingewechselte Ex-Nationalspieler Marko Marin sein Ligadebüt für seinen neuen Klub.