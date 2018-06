Tokio (AFP) Die Glaubwürdigkeit eines Videos, das auf die Ermordung einer japanischen Geisel durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hindeutet, ist nach Einschätzung Tokios "hoch". Regierungschef Shinzo Abe sagte am Sonntag dem Fernsehsender NHK: "Wir haben intensiv die Echtheit des Videos geprüft, leider müssen wir im Moment sagen, dass die Glaubwürdigkeit hoch ist." Er fühle mit der Familie von Haruna Yukawa, deren "untragbarer Schmerz" ihn sprachlos mache. Abe kündigte an, dass die Analyse der Aufnahmen fortgesetzt werde, um endgültige Sicherheit über die Echtheit zu bekommen.

