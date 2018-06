Rouen (SID) - Stabhochsprung-Weltrekordler Renaud Lavillenie kommt immer besser in Form. Bei einem Meeting in Rouen/Frankreich meisterte der Lokalmatador zum achten Mal in seiner Leichtathletik-Karriere die 6,00 Meter. Der 28-Jährige, dessen Hallen-Weltrekord bei 6,16 m steht, schaffte die magische Höhe im dritten Versuch und scheiterte danach dreimal an 6,10 m.

Eine Woche zuvor war der Olympiasieger von London 2012 in Reno/USA 5,92 m gesprungen. In Rouen gewann Lavillenie vor seinem jüngeren Bruder Valentin und dem Polen Piotr Lisek (beide 5,70). Höhepunkt der diesjährigen Hallensaison ist die EM in Prag (6. bis 8. März).