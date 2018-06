Coolangatta (dpa) - Benjamin Boyce muss ausziehen aus dem RTL-Dschungelcamp. Der Sänger der 90er-Jahre-Band "Caught in the Act" bekam die wenigsten Stimmen beim Telefon- und SMS-Voting. Patrica Blanco, die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco, war als erste Kandidatin abgewählt worden. Fernsehsternchen Angelina Heger hatte freiwillig die Koffer gepackt. Die neunte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft seit gut einer Woche und endet am 31. Januar.

