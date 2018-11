Maiduguri (AFP) Kämpfer der Extremistengruppe Boko Haram und Soldaten der nigerianischen Armee haben sich am Sonntag heftige Gefechte in der nordöstlichen Stadt Maiduguri geliefert. Das Militär greife am Boden und aus der Luft an, wurde offiziell mitgeteilt. Über die Stadt sei eine Ausgangssperre verhängt worden. Augenzeugen und Mitglieder von Bürgerwehren bestätigten die Angaben. Die Kämpfe dauerten demnach in mehreren Stadtteilen an.

