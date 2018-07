Zamboanga (AFP) Nach einem schweren Bombenanschlag auf den Philippinen ist Präsident Benigno Aquino am Sonntag in die südliche Hafenstadt Zamboanga gereist, um sich über die Ermittlungen zu informieren und Angehörige von Opfern zu treffen. Präsidentensprecher Herminio Coloma sagte, die Regierung werde bei der Suche nach den Tätern alles tun. Bei der Bombenexplosion waren am Samstag in Zamboanga zwei Menschen getötet und etwa 50 weitere verletzt worden. Die Polizei ging von einer Autobombe aus.

