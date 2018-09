Köln (SID) - Zum Abschluss des Weltcups im italienischen Antholz wollen die deutschen Biathleten noch zweimal auf das Podest. Um 10.45 Uhr beginnt das Staffel-Rennen der Männer, bei dem das deutsche Quartett um den formstarken Simon Schempp beste Aussichten auf einen weiteren Erfolg hat. Der Frauen-Wettbewerb startet um 15.00 Uhr.

In Kitzbühel geht der Zweikampf zwischen Slalom-Weltmeister Marcel Hirscher und dem deutschen Ski-Ass Felix Neureuther in die nächste Runde. Nach seinem Sieg in Wengen führt Neureuther im Slalom-Weltcup vor Lokalmatador Hirscher. Der erste Lauf soll um 10.15 Uhr beginnen, die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr. Für die deutschen Frauen um Viktoria Rebensburg geht es ab 11.45 Uhr um Weltcuppunkte, wenn in St. Moritz der Super-G auf dem Programm steht.

BOB: Auf der einzigen Natureisbahn des Weltcups in St. Moritz wollen die deutschen Piloten im Viererbob den nächsten Erfolg einfahren. Zuletzt hatten am Königssee Weltmeister Maximilian Arndt und Nico Walther für den ersten Doppelsieg der WM-Saison gesorgt. Um 10.00 Uhr beginnt der erste Durchgang, der zweite Lauf wird um 11.30 Uhr gestartet.