Köln (SID) - Titelverteidiger ASV Nendingen und der SV Germania Weingarten stehen sich in einer Neuauflage des letztjährigen Duells erneut im Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Ringer gegenüber.

Nendingen gewann nach dem 10:9-Auswärtserfolg auch den Rückkampf gegen den ASV Mainz mit 13:10. Weingarten setzte sich nach dem 11:6-Heimsieg auch auswärts mit 10:7 beim KSV Köllerbach durch. Nendingen hat am kommenden Samstag (31. Januar) zunächst Heimrecht, der Rückkampf steigt am 7. Februar in Weingarten.